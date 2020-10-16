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Происшествия

В Тольятти у пьяного водителя без прав и ОСАГО забрали автомобиль на штрафстоянку

ТОЛЬЯТТИ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти на Хрущевском шоссе водитель автомобиля "Ока" нарушил ПДД. Требование сотрудников ГИБДД об остановке он проигнорировал и продолжил движение. Полицейские стали преследовать нарушителя и остановили его в районе дома № 27 на Хрущевском шоссе. За рулем находился 38-летний мужчина.

Во время общения сотрудники полиции заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения, отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат подтвердил предположение полицейских — мужчина сел за руль в состоянии опьянения.

Также выяснилось, что у него отсутствует водительское удостоверение. Водитель рассказал, что выпил только три рюмки водки.

В отношении нарушителя, не имеющего права управления транспортом, за управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение требования об остановке, управление без водительского удостоверения и соблюдения требований об обязательном страховании гражданской ответственности транспортного средства собраны административные материалы.

Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку.

Гид потребителя

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