В Самарскую область поступило более 200 тыс. доз детской вакцины против гриппа

В пятницу, 16 октября, в Самарскую область поступила вторая партия детской вакцины — более 200 тыс. доз. В ближайшее время она будет отгружена в медицинские учреждения, и специалисты пригласят на вакцинацию маленьких жителей области.

Напомним, масштабная кампания по вакцинации жителей региона от гриппа стартовала в начале сентября. В Самарской области прививки от гриппа уже сделали более 600 тысяч человек, в том числе более 157 тысяч детей. В ближайшие дни в регион поступит и вторая партия взрослой вакцины.

Всего в регион должно поступить более 1,94 млн доз вакцины. Привить планируют более 60% населения области, чтобы создать коллективный иммунитет.

В рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми, с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями и ожирением.

По мнению медиков, вакцинация — лучшая защита от гриппа. Именно прививка позволяет подготовить человека к встрече с инфекцией и избежать смертельных осложнений от заболевания. Особенно важно привиться от гриппа сейчас, в период особой эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. Сочетание двух инфекций может обернуться осложнениями.

Чтобы сделать прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.