Сеть "КАРО" запустила специальное предложение на онлайн-билеты

С 8 октября по 28 октября при покупке билетов в кинотеатры "КАРО" через сайт karofilm.ru, официальное онлайн-приложение и сайты партнеров зрителям предоставляется скидка в размере.

15% в будние дни и 10% в выходные. Акция действует для кинотеатров сети в том числе в Самаре. Скидка не суммируется с другими акциями и предложениями "КАРО", а также не распространяется на события репертуара КАРО.Арт.

"Своевременный переход в онлайн и цифровизация бизнеса очень помогли нам в новой реальности — более половины продаж билетов сегодня происходят именно онлайн через наши приложение и сайт. Мы хотим поощрить всех, кто предпочитает онлайн-покупку билетов традиционной — это плюс к нашей всеобщей безопасности", — отмечает Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров "КАРО".