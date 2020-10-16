В Самаре прошел Volga Investment Summit 2020

В пятницу, 16 октября, Самара стала центром обсуждения вопросов инвестиций, венчурного бизнеса и финансов. Ведущие федеральные и региональные эксперты, инвесторы, представители власти и бизнеса объединились на площадке Volga Investment Summit 2020, чтобы ответить на вопрос: где искать точки роста и как в сложившейся экономической ситуации будут выстраиваться партнерские отношения.

Организатором события выступило правительство Самарской области. Для наиболее эффективной работы эксперты саммита собрались в Самаре, на инновационной площадке Куйбышевской железной дороги. Они приняли участие в деловой программе, которая состояла из панельных дискуссий, круглых столов и обмена экспертными мнениями о последних тенденциях в финансовой и инвестиционной отраслях. Для участников Волжского инвестиционного саммита была организована онлайн-трансляция всех ключевых мероприятий.

Работу "VIS 2020" открыло пленарное заседание "Инвестиции в изменившемся мире. Время технологий. Новые точки роста в регионах". Участников саммита поприветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Рад, что этот форум, несмотря на определенные ограничения, вновь проводится на Самарской земле. В прошлом году мы приняли гостей из 22 стран мира, 16 регионов и 27 городов России. В этом году по понятным причинам мы изменили формат мероприятия. Но очень важно, что неизменными остались его цели: это налаживание прочных связей в финансовой и инвестиционной сферах, масштабирование лучших практик взаимодействия государства, бизнеса и институтов развития", — подчеркнул глава региона.

Волжский инвестиционный саммит проводится уже во второй раз. В прошлом году его основной темой было развитие отношений со странами Востока и исламским миром в целом.

Самарская область является местом притяжения ведущих российских инвестиционных и бизнес-экспертов, и это не случайно. По итогам 2019 года регион — абсолютный лидер по уровню развития государственно-частного партнерства. Сейчас в области реализуются 74 проекта на общую сумму привлекаемых внебюджетных инвестиций 150 млрд рублей.

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович обратил внимание участников саммита на вопросы взаимодействия крупных инвесторов, стартапов и власти. "Могу сказать, что есть прямая взаимосвязь между крупными инвесторами и теми стартапами, которые сопровождают реализацию этих проектов. Любая инициатива или инвестиция — это сотни небольших технологических решений. И все большая их часть реализуется российскими компаниями. Сегодня не хватает четкой стыковки инструментов господдержки, мощностей и планов крупных инвесторов и "воронки" стартапов, которые созданы фондом Сколково и региональных инструментов поддержки. Это вопрос, над которым мы сегодня работаем с федеральным правительством", — отметил он.

По мнению министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, эпоха перемен захватывает, и для всего мирового бизнес-сообщества текущая ситуация открывает огромные возможности. "Для самарского региона мы обозначили несколько направлений развития. Прежде всего — инновационное развитие. Сегодня государство видит в себе усиленную роль в партнерстве с бизнесом — государственно-частном партнерстве. Мы видим риски предпринимателей и понимаем, что их нужно делить, как подобает полноценным партнерам, — подчеркнул министр. — На протяжении нескольких лет Самарская область является лидером в области ГЧП. Также будущее развитие мы видим в концентрации новых возможностей в виде локальных городов и районов будущего. В тольяттинском технопарке в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" у нас уже работает больше 2000 высококлассных ребят, формирующих вокруг себя новые кластеры. Мы видим в Тольятти потенциал развития Smart City. В Самаре мы формируем площадку рядом с уникальным футбольным стадионом "Самара-Арена". В рамках этой территории мы спроектировали город будущего для инициативных молодых жителей, способных менять и мир, и людей", — добавил Дмитрий Богданов.

По словам исполнительного директора АНО "Национальный центр развития государственно-частного партнерства" Максима Ткаченко, пандемия показала, что бизнесу важно наличие государства, как надежного партнера, готового взять на себя коммерческий риск. "Максимально гибко и надежно государство может подставить свое плечо бизнесу в формате государственно-частного партнерства. И Самарская область здесь показывает хороший пример. Чтобы продолжать эффективно взаимодействовать с бизнесом, нужно трансформировать подход к работе с инвестором. Сегодня бизнесу нужно сформулировать идею, как государство видит партнерство с ним", — подчеркнул Максим Ткаченко.

На пленарном заседании также обсудили вопросы цифровизации разных отраслей экономики и, в частности, сферы торговли. По мнению вице-президента, руководителя направления "Пространственное развитие" Фонда "Центр стратегических разработок" Натальи Труновой, цифровизация — это ключевой тренд, который обсуждается и актуализуется в последние несколько лет. "Если процесс онлайн-торговли до пандемии был на уроне 6%, то после ее объявления он вырос на 2%. Нас ожидает цифровая трансформация всех крупных ритейлеров, этот сектор будет расти и менять потребительские привычки горожан. Будут возникать новые виды недвижимости, шоурумы, коворкинги", — считает Наталья Трунова.

Ректор АНО "Университет 20.35" Нина Яныкина отметила актуальность обучения и переобучения граждан в период пандемии, ввиду изменения структуры рынка. "В стране, по разным данным, от 4 до 16 млн людей ищут работу. Это значит, что 4-16 млн людей нуждаются в инструментах по мэтчингу кандидата с работодателем, и это один из ключевых приоритетов "Университета 20:35". Наша миссия — дать человеку актуальные инструменты развития в текущих реалиях. Мы считаем, что офлайн формат обучения не уйдет в прошлое. На территории Самарской области действуют две Точки кипения, коллеги активно участвуют в наших мероприятиях "Острова". Необходимо дальнейшее развитие и soft- и hard skills", — заметила Нина Яныкина.

Эксперты поговорили о венчурных инвестициях. Развитие венчурной отрасли — еще одно направление, в котором Самарская область занимает значимые позиции в России. По итогам 2019 года Венчурный фонд Самарской области стал единственным региональным фондом, вошедшим в первую десятку рейтинга Российской венчурной компании среди самых активных посевных фондов. В рейтинге РВК за 2018 год фонд занимал 10-е место и также был лидером среди региональных фондов, опередив по количеству сделок фонды Санкт-Петербурга, Татарстана, Свердловской области и других регионов.

Партнер Kama Flow, управляющей компании Венчурного фонда Национальной технологической инициативы, Евгений Борисов рассказал о преимуществах венчурных инвестиций в регионах. "В регионах инженерная среда очень конкурентна, и у Самары есть серьезный задел, мы очень плотно работаем с Тольяттинским госуниверситетом. В крупных городах — более избалованные проекты, фондам приходится "толкаться локтями". В регионах с этим проще, люди адекватнее оценивают, сколько они стоят", — считает эксперт.

После пленарного заседания на площадке саммита состоялась процедура подписания двух соглашений о сотрудничестве между "Университетом 20:35" и Правительством Самарской области, а также Самарским государственным университетом.

В течение дня в рамках "VIS 2020" работали дискуссионные площадки, участники которых обсудили вопросы венчурного инвестирования в посткризисное время, взаимодействия с иностранными инвесторами, доращивания и акселерации стартапов до индустриальных партнеров и венчурных фондов и др.