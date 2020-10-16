"Самарская Лука" стала победителем всероссийского конкурса по развитию экотуризма

Региональный проект "Самарская Лука" стал победителем всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма, итоги которого были подведены в Туле в пятницу, 16 октября.

Конкурс стартовал в июне 2020 года и стал частью комплексной работы по развитию экотуризма, проводимой Агентством стратегических инициатив для решения масштабных задач нацпроекта "Экология" и Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года.

В этом году конкурс проходил впервые, было зарегистрировано 219 заявок из 81 региона России. Самарская область заявила на конкурс проект по развитию национального парка "Самарская Лука". Его цель — повысить туристический поток до 1,6 млн человек в год, при этом сохранив первозданную природу Самарской луки, создав возможности для комфортного и экологичного отдыха.

Самарская Лука является одной из основных визитных карточек региона. На территории заповедника расположены сотни километров оборудованных пеших маршрутов, тянущихся вдоль берегов Волги, лесных озер, заселенных, в том числе, краснокнижными видами растений и животных.

Победа в конкурсе — это уникальная возможность для развития территории. Она позволит создать туристско-рекреационный кластер и закрепить за регионом статус одного из центров эко-туризма в России.

Все участники всероссийского конкурса проходили строгий отбор, после чего состоялось народное голосование, на котором жители могли выбрать наиболее понравившиеся проекты.

Для участия в финале конкурсной комиссией под председательством специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова было отобрано 36 пилотных территорий, которые участвовали в акселерационной программе АСИ с привлечением экспертов в сфере территориального развития, архитектуры, бизнес-моделирования, экономики, брендинга и маркетинга. 17 из них стали победителями.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил жителей региона за проявленную активность: "Это наша общая победа! Благодарю всех земляков, которые не остались в стороне и поддержали Самарскую луку, нашу жемчужину Поволжья. Я рассчитываю, что совместными усилиями мы в ближайшее время достойно реализуем этот проект, который станет драйвером развития туризма Самарской области".

Проекты победителей Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма планируется реализовать в течение двух лет.

Для команд-победителей работа акселерационной программы продолжится до 15 ноября 2020 года. Они создадут "упакованные продукты", готовые к реализации, с экономически обоснованными мастер-планами туристско-рекреационных кластеров на ООПТ и прилегающих к ним территориях. Далее эти проекты будут представлены потенциальным инвесторам и экспертам профильных министерств и ведомств.