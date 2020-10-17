При тушении пожара в Сызрани обнаружено тело женщины

В пятницу, 16 октября, в 15:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 14 по ул. Карла Маркса в Сызрани, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 10 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 26 человек, которые ликвидировали пожар в 15:19.

В чрезвычайной службе отмечают, что во время тушения было обнаружено тело 63-летней женщины. Причина ее гибели устанавливается.

Также выясняются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.