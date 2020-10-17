Концерт для органа и дудука пройдет в Самарской филармонии

В пятницу, 23 октября, в 18:30 в концертном зале Самарской филармонии в рамках международного органного фестиваля "Королевские аудиенции" состоится концерт "Музыка народов мира".

Ее исполнят лауреаты международных конкурсов, солисты Белгородской филармонии. Зазвучит настоящий королевский ансамбль: величественный орган сольется в ансамбле с армянским дудуком, флейтой Пана, волынкой и сопилкой.

За органным пультом — молодой талантливый музыкант, магистр факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета, отделения исторического исполнительства на клавишных музыкальных инструментах, кафедры органа, клавесина и карильона Тимур Халиуллин.

Звучанием дудука, язычкового духового армянского инструмента, будет удивлять Карен Вирабян. Искусством игры на флейте Пана, волынке и сопилке порадует слушателей мультиинструменталист Михаил Пидручный.

В программе концерта "Музыка народов мира" — произведения А.Вивальди, Б.Бартока, Ж.Алена, А.Муле, Комитаса, английская, русская, татарская и армянская народные мелодии.