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Музыка Культура

Концерт для органа и дудука пройдет в Самарской филармонии

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 октября, в 18:30 в концертном зале Самарской филармонии в рамках международного органного фестиваля "Королевские аудиенции" состоится концерт "Музыка народов мира".

Ее исполнят лауреаты международных конкурсов, солисты Белгородской филармонии. Зазвучит настоящий королевский ансамбль: величественный орган сольется в ансамбле с армянским дудуком, флейтой Пана, волынкой и сопилкой.

За органным пультом — молодой талантливый музыкант, магистр факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета, отделения исторического исполнительства на клавишных музыкальных инструментах, кафедры органа, клавесина и карильона Тимур Халиуллин.

Звучанием дудука, язычкового духового армянского инструмента, будет удивлять Карен Вирабян. Искусством игры на флейте Пана, волынке и сопилке порадует слушателей мультиинструменталист Михаил Пидручный.

В программе концерта "Музыка народов мира" — произведения А.Вивальди, Б.Бартока, Ж.Алена, А.Муле, Комитаса, английская, русская, татарская и армянская народные мелодии.

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