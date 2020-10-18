Очевидцы сообщают о четырех пострадавших в ДТП в Зубчаниновке

В субботу, 17 сентября, поздно вечером в поселке Зубчаниновка в районе пересечения улиц Литвинова и Магистральная произошло ДТП. Столкнулись грузовик-фура и белая Lada Priora, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец.

По его словам, до аварии фура ехала по ул. Литвинова по проезжей части с односторонним движением и при повороте налево столкнулась с автомобилем Lada Priora.

Удар легковушки пришелся в топливный бак грузовика, отчего разлилось и загорелось топливо на дороге. Его тушили пожарные. Запах гари в том месте чувствовался еще долго.

На месте ДТП работали врачи "скорой", так как в аварии пострадали четыре человека, которых увезли в лечебное учреждение.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.