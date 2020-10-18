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ДТП Происшествия

Очевидцы сообщают о четырех пострадавших в ДТП в Зубчаниновке

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 17 сентября, поздно вечером в поселке Зубчаниновка в районе пересечения улиц Литвинова и Магистральная произошло ДТП. Столкнулись грузовик-фура и белая Lada Priora, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец.

Фото: Екатерина Дронова

По его словам, до аварии фура ехала по ул. Литвинова по проезжей части с односторонним движением и при повороте налево столкнулась с автомобилем Lada Priora.

Удар легковушки пришелся в топливный бак грузовика, отчего разлилось и загорелось топливо на дороге. Его тушили пожарные. Запах гари в том месте чувствовался еще долго.

На месте ДТП работали врачи "скорой", так как в аварии пострадали четыре человека, которых увезли в лечебное учреждение.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

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