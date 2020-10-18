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Пожары Происшествия

Около Гавриловой поляны за Волгой горел лес

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 18 октября, в 12:14 в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в лесном массиве.

Возгорание произошло в 3-4 км севернее поселка Гаврилова Поляна в Волжском районе.

По прибытию к месту вызова установлено что происходит горение листвы в лесном массиве на площади 300 кв. м. Поначалу для тушения пожара были привлечены 24 человека, 6 ед. техники (3 плавсредства), в том числе от МЧС России 8 человек, 1 плавсредство.

В 15.21 пожар локализован на площади 500 кв.м. Без погибших и пострадавших. Всего пожар тушили 44 чел на 10 спецмашинах.

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