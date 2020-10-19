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Происшествия

Более 77 Га конопли уничтожили в Самарской области

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области закончилась операция "Мак-2020", во время которой правоохранители искали незаконные посевы наркосодержащих растений и каналы поставки наркотиков растительного происхождения.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В итоге полицейские выявили 211 преступлений, из них 76 — тяжких и особо тяжких. Возбуждены три уголовных дела за незаконное культивирование наркосодержащих растений и четыре уголовных дела по фактам организации и содержания притонов.

Кроме того, правоохранители обнаружили и уничтожили 461 очаг дикорастущих незаконных растений общей площадью более 77 гектаров. Главам администраций районов направили 408 предписаний на уничтожение конопли.

Изъято более 19 кг опия, маковой соломки, марихуаны, гашиша, гашишного масла, героина.

Гид потребителя

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