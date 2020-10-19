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Происшествия

"Самый умный" водитель заплатит 2 тыс. руб. за объезд пробки по тротуару

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские нашли водителя, решившего объехать пробку по тротуару и попавшего на видео.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

15 октября в соцсетях появилась видеозапись, на которой водитель Lada, объезжая пробку на ул. Потопава, двигался по тротуару. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Автомобилист не только нарушал ПДД, но и создавал угрозу безопасности других участников движения. Случившееся снял на видео и выложил в интернет пешеход.

Полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 21-летний безработный самарец. Водителю назначили штраф 2000 рублей.

Гид потребителя

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