В Самаре прочитают воспоминания великих композиторов

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В СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) 24 октября, в 16:00, состоится арт-лекция кандидата искусствоведения, доцента кафедры теории и истории музыки Анны Лазанчиной "Слово и ноты. Читаем воспоминания композиторов: Михаила Глинки, Александра Даргомыжского, Милия Балакирева".

Фото: Предоставлено пресс-службой СОУНБ