В Самаре прочитают воспоминания великих композиторов

В СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) 24 октября, в 16:00, состоится арт-лекция кандидата искусствоведения, доцента кафедры теории и истории музыки Анны Лазанчиной "Слово и ноты. Читаем воспоминания композиторов: Михаила Глинки, Александра Даргомыжского, Милия Балакирева".
На лекции прочитают увлекательные фрагменты из воспоминаний композиторов, рассказы их современников. Также гости мероприятия насладятся живой музыкой — прозвучат русские романсы.
Предварительная запись на арт-лекцию по телефону: 335-68-73 (отдел искусств СОУНБ).