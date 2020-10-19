16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Хор имени Пятницкого.выступит в Самарской филармонии Концерт для органа и дудука пройдет в Самарской филармонии В Самаре покажут симфонический спектакль "Мастер и Маргарита" В Самаре появится джаз-клуб и кафедра джаза на базе СГИК В самарской кирхе пройдут органные концерты

Музыка Культура

В Самаре прочитают воспоминания великих композиторов

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) 24 октября, в 16:00, состоится арт-лекция кандидата искусствоведения, доцента кафедры теории и истории музыки Анны Лазанчиной "Слово и ноты. Читаем воспоминания композиторов: Михаила Глинки, Александра Даргомыжского, Милия Балакирева".

Фото: Предоставлено пресс-службой СОУНБ

На лекции прочитают увлекательные фрагменты из воспоминаний композиторов, рассказы их современников. Также гости мероприятия насладятся живой музыкой — прозвучат русские романсы.

Предварительная запись на арт-лекцию по телефону: 335-68-73 (отдел искусств СОУНБ).

Гид потребителя

Фото на сайте

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1