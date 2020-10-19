Самарцам покажут анимацию "Союзмультфильма" в сопровождении симфонического оркестра

В Самарской области покажут отечественную анимацию в сопровождении симфонического оркестра и детей-солистов.

22 ноября мультконцерт пройдет в Тольятти, а в Самаре — 19 декабря.

В программе: "Чебурашка", "Бременские музыканты, "Ну, погоди!", "Летучий корабль", "В порту", "Катерок", "Щелкунчик", "Пёс в сапогах", "Каникулы Бонифация", "Как Львенок и Черепаха пели песню". Мелодии Максима Дунаевского, Геннадия Гладкова, Владимира Шаинского и других прозвучат в исполнении симфонического оркестра, а узнаваемые песни споют детские ансамбли.

Полное расписание концертов и билеты доступны на официальном сайте фестиваля.