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Кино Культура

Самарцам покажут анимацию "Союзмультфильма" в сопровождении симфонического оркестра

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области покажут отечественную анимацию в сопровождении симфонического оркестра и детей-солистов.

22 ноября мультконцерт пройдет в Тольятти, а в Самаре — 19 декабря.

В программе: "Чебурашка", "Бременские музыканты, "Ну, погоди!", "Летучий корабль", "В порту", "Катерок", "Щелкунчик", "Пёс в сапогах", "Каникулы Бонифация", "Как Львенок и Черепаха пели песню". Мелодии Максима Дунаевского, Геннадия Гладкова, Владимира Шаинского и других прозвучат в исполнении симфонического оркестра, а узнаваемые песни споют детские ансамбли.

Полное расписание концертов и билеты доступны на официальном сайте фестиваля.

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