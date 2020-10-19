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Здравоохранение Общество

Минздрав советует, как себя вести при наличии признаков простудного заболевания

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство здравоохранения Самарской области обратилось к жителям с просьбой внимательнее отнестись к своему здоровью и вести себя правильно при признаках вирусных заболеваний.

В настоящее время сохраняется особая эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции. Она отличается от ежегодных вспышек вирусных инфекций, в первую очередь, высокой контагиозностью и особым течением заболевания, которое в ряде случаев сопровождается воспалительным процессом в верхних и нижних дыхательных путях.

Вместе с тем более половины случаев заболевания протекают у пациентов в лёгкой форме, эффективное лечение проводится на дому под наблюдением медработников поликлиник.

В случае наличия симптомов простудного заболевания необходимо прежде всего носить маску, провести обработку рук, минимизировать контакты с окружающими и одновременно с этим обратиться к специалистам медицинских учреждений амбулаторно-поликлинических учреждений.

При наличии признаков простудного заболевания — кашля, слабости, болей в горле, повышенной температуры тела, необходимо вызвать на дом медицинского работника.
Для этого можно обратиться с 8:00 до 20:00:

  • в территориальную поликлинику по месту фактического пребывания (телефоны указаны на сайтах медицинских организаций)
  • на "горячую линию" регионального координационного центра амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) тел.: 8-800-30-22-163, 8 (846) 307-77-78.

При наличии признаков простудного заболевания с повышением температуры более 38С более 3 дней в сочетании с затруднением дыхания с превышением частоты более 22 в минуту, одышкой при физической нагрузке, необходимо обратиться:

  • в дневное время с 8:00 до 20:00 в службу неотложной медицинской помощи территориальной поликлиники по месту фактического пребывания (телефоны указаны на сайтах медицинских организаций) или на "горячую линию" тел.: 8-800-30-22-163, 8 (846) 307-77-78.
  • в вечернее и ночное время с 20:00 до 8:00 необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи по телефону 103, 112.

Напоминаем, вопросы по организации медицинской помощи можно задать в директ аккаунта горячей линии в Инстаграме @minzdrav_63_help и в личные сообщения в аккаунте горячей линии ВКонтакте.

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