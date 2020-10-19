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Группа ВТБ вернет деньги за квартиру при потере права собственности

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа ВТБ — проект экосистема недвижимости "Метр квадратный" — запускает новый сервис для клиентов, приобретающих квартиры на вторичном рынке недвижимости. Клиентам гарантируется полный возврат стоимости квартиры и бесплатная юридическая помощь, если у них возникнут проблемы с правом собственности на недвижимость, и сделка будет признана недействительной.

Риск потери права собственности при приобретении квартиры на рынке вторичного жилья является сегодня одним из наиболее распространенных. По оценкам экспертов, в процессе таких сделок подавляющее большинство клиентов — 79% — дополнительно пользуются помощью юристов в процессе сделки. "Метр квадратный" предлагает решение, которое включает в себя юридическую проверку приобретаемого объекта, продавца и покупателя, подготовку договора купли-продажи, проведение безопасных расчетов и регистрации сделки в Росреестре. Если покупатель использует этот комплекс услуг для проведения сделки, "Метр квадратный" гарантирует ему полный возврат стоимости квартиры в случае потери права собственности на нее, никак ограничений по сроку нет. Кроме того, при необходимости компания окажет покупателю бесплатную юридическую помощь.

Чтобы воспользоваться новой услугой клиенту необходимо обратиться к своему риелтору или в агентство недвижимости с запросом на проведение гарантированной сделки через "Метр квадратный". Для клиента экосистемы недвижимости услуга бесплатна, она встроена в процесс сделки и не имеет ограничений по цене квартиры. В настоящее время предложение уже доступно в риелторских агентствах-партнерах "Метр квадратный".

"Наше решение защитит интересы клиента при покупке квартиры на вторичном рынке. По предварительным оценкам, новая услуга соответствует ожиданиям 78% клиентов. Полностью избежать всех рисков невозможно, но мы готовы поддержать покупателей и гарантировать им возврат денежных средств. Последние два года 57% из тех, кто покупал недвижимость, делали это с привлечением агентства или риелтора. Среди планирующих покупку, такими услугами хотят воспользоваться 49%. Привлечение экспертов к процессу помогает снизить риски и повышает уверенность в его безопасности. Поэтому гарантия сделки может стать хорошим инструментом для риелторских агентств, предоставив их клиентам возмещение всех рисков", — комментирует генеральный директор экосистемы недвижимости "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев.

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