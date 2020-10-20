В Самаре масочный режим нарушили на 4,6 млн рублей

В Самаре нарушители масочного режима отдали в казну 4 млн 628 тыс. рублей. Такую статистику озвучили на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Однако было отмечено, что процент населения, соблюдающего масочный режим, значительно вырос. Но при этом людей, которые надевают маски в общественных местах периодически или вовсе их не носят, по-прежнему много.

Специалисты Роспотребнадзора на основе опыта эпидемиологических расследований подчеркивают, что зачастую заболевшие признают, что масочный режим соблюдали частично. Также много людей не надевают маски в офисах.

Региональным оперштабом принято решение продолжать проверочные мероприятия. На контроле соблюдение не только масочного режима, но и других санитарно-противоэпидемиолоческих норм. К участию в рейдах подключились сотрудники органов исполнительной власти.

В муниципалитетах также продолжают контролировать санитарную обработку общественных пространств, домов, транспорта. Соблюдение установленных санитарно-противоэпидемических требований проверят и в офисных центрах, особое внимание уделив входному контролю, санитарной обработке помещений, соблюдению дистанции и масочного режима, использованию антисептиков и санитайзеров.

Соблюдение уже действующих ограничений позволит сохранить распространение инфекции на управляемом уровне и не допустить ситуации, когда потребуется введение жестких ограничительных мер. Оперативный штаб просит граждан ответственно отнестись к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих.