Самарец предстанет перед судом за серию краж

Жителю Самары 32 лет предъявлено обвинение в совершении трех краж на общую сумму более 30 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области

Первое хищение произошло в мае этого года. Тогда в своей квартире он похитил у товарища телефон, который сдал в комиссионный магазин, а вырученные средства потратил на собственные нужды.

Еще две кражи мужчина совершил в июне 2020 г. из прачечной комнаты одного из общежитий города. Добычей злоумышленника стали две стиральные машины, которые он впоследствии также сдал в комиссионный магазин.

В настоящее время самарцу предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных п."в" ч. 2 ст. 158, п."б, в" ч. 2 ст. 158, п."б, в" ч.2 ст. 158 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд Самары.