В Самаре в реанимацию попал пешеход, угодивший под машину на ул. Гагарина

Во вторник, 20 октября, в Самаре на ул. Гагарина автомобиль ВАЗ-217030 сбил пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло в 16:20 напротив дома №95. Пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В результате происшедшего мужчина получил травмы и был госпитализирован в реанимацию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.