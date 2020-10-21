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ДТП Происшествия

В Самаре в реанимацию попал пешеход, угодивший под машину на ул. Гагарина

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 октября, в Самаре на ул. Гагарина автомобиль ВАЗ-217030 сбил пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло в 16:20 напротив дома №95. Пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В результате происшедшего мужчина получил травмы и был госпитализирован в реанимацию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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