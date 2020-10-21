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Облправительство Власть и политика

Самарский ДК "Современник" может стать госсобственностью

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области направили управляющим домом культуры "Современник" предложение о приобретении объекта и земли под ним. Об этом сообщает депутат Губернской Думы Михаил Матвеева.

В опубликованном документе говорится, что "в адрес собственника направлено письмо о предоставлении рыночной оценки объекта и земельного участка под ним, после чего будет возможно вернуться к обсуждению вопроса приобретения их в собственность Самарской области с целью организации дальнейшей деятельности дома культуры "Современник" как многофункционального культурно-досугового центра". Документ подписан первым вице-губернатором председателем регионального правительства Виктором Кудряшовым. 

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