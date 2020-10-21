В Самаре таксисты начали бесплатно возить врачей к пациентам

Общероссийский народный фронт совместно с таксопарками Самары запустил акцию "Довези врача". Самарские таксисты начали бесплатно доставлять медиков по нужным адресам.

Первыми пассажирами автоволонтеров стали сотрудники Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой. Также они доставляют анализы из Клиник медицинского университета в лаборатории.



"Когда доктору понабиться ехать на вызов, он подает заявку, и в течение десяти-пятнадцати минут машина будет на месте. Все водители соблюдают меры предосторожности: у них есть маски, перчатки и антисептики. Перед выездом и после возвращения в автопарк машина проходит дезинфекцию", — рассказал руководитель одного из таксомоторных парков Самары Артем Процюк.

На участие в акции откликнулись сразу несколько автотранспортных предприятий, поэтому при необходимости на линию могут выйти 100–150 автомобилей.

Как рассказала заместитель главного врача СОДКБ им. Н. Н. Ивановой Лариса Матееску, в их учреждении 27 участков, за которыми закреплены две машины. Одним из первых на помощь пришел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, предоставив медикам свой личный автомобиль. Еще одну машину больница получила от администрации Октябрьского района. Теперь еще и таксисты готовы помочь с доставкой.

"Весной мы помогали пожилым людям на самоизоляции, снабжая их продуктами и лекарствами. Сегодня мы понимаем, что автомобилей на всех медиков не хватает, поэтому будем помогать докторам. К акции, которая является продолжением весенней Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, присоединились автоволонтеры и представители социально ответственного бизнеса", — рассказал глава исполкома реготделения ОНФ Владимир Марин.

Стать автоволонтерами могут все желающие. Для этого необходимо обратиться на "горячую линию" акции "Мы вместе" по телефону 8-800-200-34-11.