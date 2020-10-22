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Пожары Происшествия

В Шигонском районе на пожаре погибли два человека, в том числе ребенок

ШИГОНЫ. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 октября, в ходе ликвидации пожара в доме на ул. Набережная, 4 в с. Мялячкино Шигонского района были обнаружены тела двух человек, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о пожаре поступила в 23:42. Огонь охватил площадь в 200 кв. метров. В его тушении участвовал 31 человек. Ликвидировать пламя удалось в 01:00 22 октября.

По предварительной информации оперативных структур, среди погибших один ребенок. Еще один несовершеннолетний пострадал. В чрезвычайном ведомстве сообщали о двух погибших.
 

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