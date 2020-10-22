В Самарской области будут судить наркокурьера, устроившего смертельное ДТП

В суд Исаклинского района Самарской области направили уголовное дело 26-летнего жителя Орловской области. Его обвиняют в смертельном ДТП и покушении на сбыт наркотиков.

По версии следствия, мужчина в мессенджере договорился о сбыте наркотиков. Позже он с ничего не подозревавшим 21-летним приятелем приехал в Волоколамск Московской области и забрал там 2,86 кг наркотика. Вещество обвиняемый планировал доставить для сбыта в Челябинскую область и Якутск.

Но выполнить эту задачу мужчина не смог. На трассе в Исаклинском районе он заснул за рулем своего ВАЗ-21140 и врезался в стоявшую на обочине "Газель". В аварии погиб пассажир "четырнадцатой".

При оформлении ДТП полицейские обнаружили наркотики.