16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Двух инспекторов ГИБДД заподозрили в получении взятки в Самарской области В отделе полиции в Самаре скончался задержанный В Самарской области будут судить наркокурьера, устроившего смертельное ДТП Самарская "потомственная гадалка" получила три с половиной года колонии Гособвинитель просил для Реналя Мязитова 8,5 лет колонии

Происшествия

В отделе полиции в Самаре скончался задержанный

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 22 октября в помещении для задержанных одного из отделов полиции скончался безработный 41-летний мужчина.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, его доставили в ОВД за административное правонарушение. Задержанный жаловался на самочувствие и ему дважды вызвали "скорую помощь". Медики возили мужчину в больницу, но от госпитализации он отказался.

Ночью полицейские обнаружили задержанного на полу без движения, вызвали бригаду медиков и начали оказывать первую помощь. В итоге прибывшие сотрудники "скорой помощи" констатировали смерть.

"Тело погибшего без внешних признаков насильственной смерти направлено на экспертизу, — прокомментировали в областном полицейском главке. — Для выяснения всех обстоятельств произошедшего начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников назначил проверку".

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1