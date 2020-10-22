В отделе полиции в Самаре скончался задержанный

В Самаре 22 октября в помещении для задержанных одного из отделов полиции скончался безработный 41-летний мужчина.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, его доставили в ОВД за административное правонарушение. Задержанный жаловался на самочувствие и ему дважды вызвали "скорую помощь". Медики возили мужчину в больницу, но от госпитализации он отказался.

Ночью полицейские обнаружили задержанного на полу без движения, вызвали бригаду медиков и начали оказывать первую помощь. В итоге прибывшие сотрудники "скорой помощи" констатировали смерть.

"Тело погибшего без внешних признаков насильственной смерти направлено на экспертизу, — прокомментировали в областном полицейском главке. — Для выяснения всех обстоятельств произошедшего начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников назначил проверку".