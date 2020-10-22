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Преступления Происшествия

Двух инспекторов ГИБДД заподозрили в получении взятки в Самарской области

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении двух инспекторов ДПС ОРС ДПС УГИБДД областного ГУ МВД. Их подозревают в получении взятки (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2020 г. подозреваемые получили от мужчины 30 тыс. руб., чтобы не направлять его на медицинское освидетельствование и не привлекать к ответственности за пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Начальник областного ГУ МВД Александр Винников назначил служебную проверку в связи с этим.

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