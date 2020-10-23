В Самаре представили лауреатов Золотой книги

21 октября на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета состоялась презентация лауреатов Золотой книги "Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусства" 2020 года.

Торжественное мероприятие с участием лауреатов конкурсов молодых дарований в сфере искусства было организовано ГБУК "Агентство социокультурных технологий".

Номинантами Золотой книги "Имена молодых дарований" являются обладатели стипендий губернатора и глав администраций Самарской области, участники творческих лабораторий и мастер-классов, лауреаты Конкурсов, олимпиад, чемпионатов, дельфийских игр, проявившие творческую самобытность и неординарность мышления.

На презентации новых имен молодых дарований выступили как лауреаты конкурсов, так и приглашенные уже прославленные коллективы, один из них — ансамбль народных инструментов "Волга-Фолк-Бэнд" Самарской государственной филармонии под руководством лауреата Золотой книги 2006 г. Дмитрия Буцыкова. Персональную выставку представил Илья Ибраев.

С концертными номерами выступила артистка оркестра Михайловского театра Татьяна Цыпышева (Санкт-Петербург,) Вячеслав Чиркунов, выпускник Московского государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

В рамках церемонии были награждены победители конкурса "Волжский проспект", получившие звание "Лучший учащийся детских школ искусств Самарской области" 2020 года.

В соответствии с решением экспертной комиссии и на основании распоряжения министра культуры Самарской области № 432-р от 16 октября 2020 г. восемь номинантов стали лауреатами Золотой книги 2020 г.:

Алексей Гулевских — студент ГБПОУ "Самарское музыкальное училище им. Д. Г. Шаталова" (Музыкальное искусство. Фортепиано);

Илья Ибраев — учащийся МБУ ДО г. о. Самара "Детская художественная школа № 2" (Изобразительное искусство. Живопись);

Алексей Козлов — студент ГБПОУ "Самарское музыкальное училище им. Д. Г. Шаталова" (Музыкальное искусство. Аккордеон);

Давид Мелконян — учащийся МБУ ДО г. о. Самара "Детская школа искусств № 8" (Музыкальное искусство. Фортепиано);

Сергей Рымарь — учащийся МБУ ДО г. о. Самара "Детская центральная музыкальная школа" (Музыкальное искусство. Фортепиано. Композиция. Музыковедение);

Даниил Хачатуров — учащийся МБУ ДО г. о. Самара "Детская музыкальная школа им. Г. В. Беляева" (Музыкальное искусство. Эстрадный вокал);

Татьяна Цыпышева — артистка оркестра Санкт-Петербургского академического театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского — Михайловского театра (Музыкальное искусство. Скрипка);

Чиркунов Эдуардович — выпускник ФГБОУ ВО "Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского" (Музыкальное искусство. Скрипка).



Конкурс "Волжский проспект" проводится среди педагогической общественности и обучающихся в детских школах искусств на единой платформе "Я — профессионал!". Среди критериев отбора обязательными являются высокий уровень исполнительского мастерства обучающихся, значительный опыт социокультурной практики, сольного исполнительства, успехи в конкурсных состязаниях, защита профессиональных интересов в масштабе Самарской области.

В 2020 г. по итогам конкурса семь номинантов стали победителями и получили звание "Лучший учащийся ДШИ Самарской области". Среди них — представители из Самары, Тольятти, Сызрани и Кинеля: