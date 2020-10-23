В Самарской области остановился рост безработицы

В Самарской области прекратился рост безработицы, следует из данных Самарастата. Так, в сентябре в регионе численность безработных составила 72 911 человека, против 73 509 в августе.

Впрочем, по сравнению с сентябрем прошлого года число безработных выросло почти в пять раз.

Также в сентябре этого года отмечен рост числа вакансии - с 34 514 в августе, до 36 392 в сентябре.

Напомним, резкий рост уровня безработицы отмечался в регионе на фоне ситуации с распространением коронавируса, а в марте в регионе было лишь 16 тыс. безработных.





