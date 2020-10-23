Фестиваль поддержки детских домов "Вернуть детство" впервые пройдет дистанционно

Фестиваль ПФО "Вернуть детство" по поддержке и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 году впервые проходит в дистанционном формате.

Для того, чтобы каждый воспитанник детского дома смог принять в нем участие, создан сайт фестивальдетства.рф, где будут транслироваться все мероприятия проекта. Участие в фестивале 2020 года примут 260 человек — воспитанники организаций для детей-сирот в возрасте от 12 до 18 лет, количество зрителей неограниченно.

Фестиваль "Вернуть детство" объединил три конкурсных направления — окружную выставку прикладного творчества "МастерОК", интеллектуально-развивающую игру "Ума палата", конкурс детского творчества "Звезды Детства".

Завершен региональный этап, отобраны лучшие номера и работы по конкурсным направлениям. Окружной этап пройдет 24–25 октября, ключевыми мероприятиями которого станут интеллектуальная игра, окружная выставка и итоговый гала-концерт.

Уже сейчас в каждом регионе округа воспитанники детских домов голосуют за работы сверстников и выбирают лучшую. Итоги голосования станут известны 25 октября на сайте фестиваля.