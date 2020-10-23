В массовом ДТП в Тольятти погиб водитель

В четверг, 22 октября, в Тольятти Самарской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

По предварительной версии полицейских, в 20:00 31-летний водитель грузовика Daf с госномером Республики Карачаево-Черкессия (регион 09), разворачиваясь между 9 и 10 км Обводного шоссе, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным Hyundai Solaris под управлением 49-летнего мужчины. После удара легковушка отлетела на встречную Lada Priora. После этого в полуприцеп Daf врезался 50-летний попутного Volkswagen Tiguan.

Мужчина, управлявший Volkswagen, погиб.

Сотрудники ГИБДД оградили место аварии и обеспечили беспрепятственный проезд транспорта. В пресс-службе областного ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.