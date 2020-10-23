16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В массовом ДТП в Тольятти погиб водитель В Сызранском районе столкнулись три автомобиля, погиб человек Женщина на Lada насмерть сбила пешехода в Самаре В Самаре на ул. Ново-Садовой под колесами иномарки погиб пешеход Бригада "скорой" с роженицей попала в ДТП в Самаре

ДТП Происшествия

В массовом ДТП в Тольятти погиб водитель

ТОЛЬЯТТИ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 22 октября, в Тольятти Самарской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

По предварительной версии полицейских, в 20:00 31-летний водитель грузовика Daf с госномером Республики Карачаево-Черкессия (регион 09), разворачиваясь между 9 и 10 км Обводного шоссе, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным Hyundai Solaris под управлением 49-летнего мужчины. После удара легковушка отлетела на встречную Lada Priora. После этого в полуприцеп Daf врезался 50-летний попутного Volkswagen Tiguan.

Мужчина, управлявший Volkswagen, погиб.

Сотрудники ГИБДД оградили место аварии и обеспечили беспрепятственный проезд транспорта. В пресс-службе областного ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1