В Самаре распределят свободные места в детсадах

Во вторник, 27 октября, в Самаре состоится автоматизированное распределение свободных мест в детских садах на 2020-2021 год. Городской департамент образования рекомендует родителям заранее проверить данные и при необходимости внести изменения через МФЦ.

Проверить данные, указанные в заявлении, можно на портале образовательных услуг или в разделе "Поиск заявлений". Информация об имеющихся в детсадах свободных местах размещена в разделе "Образовательные организации".

Список муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара можно скачать по ссылке.

Напомним, родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МДОУ в порядке убывания предпочтения). Для изменения списка предпочитаемых дошкольных учреждений в заявлении родителям необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

даты регистрации ребенка в электронном реестре;

возраста ребенка по состоянию к 1 сентября 2020 года;

направленности группы.

О предоставлении места для ребенка в детсаду родителям сообщат его сотрудники, а электронное заявление перейдет из статуса "Очередник" в статус "Направлен". Самостоятельно с результатами распределения мест родители могут ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru в раздел "Поиск заявлений" и заполнив поле индивидуальным номером обращения.

Затем нужно будет письменно подтвердить согласие с предоставленным в детсаду местом (в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Для этого родителям необходимо обращаться непосредственно в детсад, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения несогласия с предоставленным для ребенка местом необходимо обращаться в МФЦ. В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

Во всех случаях невостребованности предоставленного места желаемая дата зачисления ребенка будет перенесена на 1 сентября следующего календарного года. Чтобы восстановить ее в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест, необходимо обращаться в МФЦ.