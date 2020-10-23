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Преступления Происшествия

В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в изнасиловании

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске Самарской области возбудили уголовное дело в отношении Виктора Новикова. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") и ч. 1 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

По версии следствия, 25 сентября мужчина изнасиловал девушку, с которой познакомился двумя днями ранее.

Подозреваемого отправили под стражу. Вину он не признает.

Следствие предполагает, что мужчина может быть причастен к другим аналогичным преступлениям, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Приметы обвиняемого: на вид 20-23 года, рост около 170 см, среднего телосложения, черные волосы средней длины. Мог передвигаться на черном BMW 3.

Всех, кто стал свидетелем незаконных действий обвиняемого или жертвой насилия, правоохранители просят обращаться по телефону: 8 (846-35) 6-55-05.

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