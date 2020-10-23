Финалисты проекта "Река талантов" выступят в Самаре

В среду, 28 октября, в 18:30, в самарской филармонии выступят лауреаты международных конкурсов, финалисты проекта "Река талантов".

В программе концерта — Вивальди, Паганини и легендарный концерт Чайковского. Прозвучит одно из самых драматических сочинений Вивальди — Концерт для флейты с оркестром La notte (Ночь), а также Первый скрипичный концерт Паганини. Эмоциональным ядром программы станет Первый фортепианный концерт Чайковского.

Мария Маркова (флейта), 20 лет — студентка Санкт-Петербургского музыкального училища им. Мусоргского (класс преподавателя Наталии Данилиной). Победительница IX Международного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах "Серебряные звуки" (Петрозаводск, 2020).

Арсения Сибилева (скрипка), 19 лет — студентка Московской консерватории им. Чайковского (класс Заслуженного артиста РСФСР, профессора Сергея Кравченко). Победительница (Золотая медаль) XVIII Молодежных Дельфийских игр России (Ростов-на-Дону, 2019).

Семен Марков (фортепиано), 21 год — студент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова (класс Заслуженного артиста России, профессора Владимира Мищука). Лауреат Международных конкурсов-фестивалей "Новые вершины" (Нижний Новгород, 2017).