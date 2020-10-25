В Новокуйбышевске рецидивист ограбил пенсионерку

В Новокуйбышевский городской суд Самарской области передано уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с угрозой применения насилия), в отношении 42-летнего ранее судимого за хранение наркотиков и мошенничество монтажника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов дела следует, что летом текущего года в вечернее время возле одного из домов по ул. Пирогова злоумышленник выхватил из рук местной жительницы сумочку и вытряхнул все содержимое на землю. При этом мужчина угрожал причинением телесных повреждений потерпевшей. Забрав сотовый телефон и деньги из кошелька, грабитель убежал в соседние дворы.

Женщина обратилась за помощью в полицию. В ходе проведения комплекса розыскных мероприятий был задержан подозреваемый по месту жительства и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный свою вину в содеянном признал и сообщил, что телефон реализовал в комиссионном магазине, а денежные средства потратил на собственные нужды. Полицейскими принимаются меры к розыску похищенного гаджета.