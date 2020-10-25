16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Новокуйбышевске рецидивист ограбил пенсионерку У тольяттинской фирмы незаконно отбирали теплосети Самарца обвиняют в десятках мошенничеств В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в изнасиловании Бывшего начальника криминальной милиции Новокуйбышевска оставили в СИЗО

Преступления Происшествия

В Новокуйбышевске рецидивист ограбил пенсионерку

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Новокуйбышевский городской суд Самарской области передано уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с угрозой применения насилия), в отношении 42-летнего ранее судимого за хранение наркотиков и мошенничество монтажника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов дела следует, что летом текущего года в вечернее время возле одного из домов по ул. Пирогова злоумышленник выхватил из рук местной жительницы сумочку и вытряхнул все содержимое на землю. При этом мужчина угрожал причинением телесных повреждений потерпевшей. Забрав сотовый телефон и деньги из кошелька, грабитель убежал в соседние дворы.

Женщина обратилась за помощью в полицию. В ходе проведения комплекса розыскных мероприятий был задержан подозреваемый по месту жительства и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный свою вину в содеянном признал и сообщил, что телефон реализовал в комиссионном магазине, а денежные средства потратил на собственные нужды. Полицейскими принимаются меры к розыску похищенного гаджета.

 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1