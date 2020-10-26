Полицейские разыскивают лихача, сбившего в Октябрьске мужчину и скрывшегося

В Самарской области правоохранители разыскивают неизвестного автомобилиста, который сбил в Октябрьске человека и скрылся. Об этом сообщили в ОГИБДД "Сызранское".

25 октября, примерно в 2:10, водитель ехал по ул. Первомайской и в районе дома № 3 сбил 30-летнего мужчину, который шел навстречу по правому краю проезжей.

Автомобилист оставил место ДТП. Пешеход смог самостоятельно обратиться в больницу за помощью.

Сызранская Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП звонить по телефонам: 8 (8464)33-38-66, 020, 102, или обратиться по адресу: Сызрань, ул. Кирова 50, каб.13.