В Тольятти произошло ДТП с грузовиком и маршруткой

В понедельник, 26 октября, примерно в 14:30, на Поволжском шоссе в Тольятти столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, количество пострадавших, опрашивают очевидцев.

В соцсетях очевидцы сообщают о ДТП с участием "Газели". Ее кузов сильно деформирован. Данных о пострадавших пока нет.

По предварительным данным оперативных структур, в аварии пострадали четыре человека. Трое из них доставлены в Тольяттинскую городскую больницу № 2.