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ДТП Происшествия

В Тольятти произошло ДТП с грузовиком и маршруткой

ТОЛЬЯТТИ. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 октября, примерно в 14:30, на Поволжском шоссе в Тольятти столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, количество пострадавших, опрашивают очевидцев.

В соцсетях очевидцы сообщают о ДТП с участием "Газели". Ее кузов сильно деформирован. Данных о пострадавших пока нет.

По предварительным данным оперативных структур, в аварии пострадали четыре человека. Трое из них доставлены в Тольяттинскую городскую больницу № 2.

Гид потребителя

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