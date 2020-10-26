Самарская область - лидер по количеству участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

Самарская область была выбрана фондом "Талант и успех" в качестве пилотной площадки всероссийской олимпиады школьников, на которой впервые интеллектуальные состязания проходят в онлайн режиме на платформе образовательного центра "Сириус".

итоги, проблемы, пути решения и перспективы развития всероссийской олимпиады школьников обсудили на совещании, организованном Министерством просвещения РФ, представители всех 85 регионов страны.

Всероссийская олимпиада школьников — самое массовое мероприятие в России по выявлению и развитию одарённых в учебной деятельности ребят.

Ежегодно около 6 млн школьников разных возрастов участвуют в соревнования. Федеральным законодательством предусмотрена льгота для поступления призеров и победителей олимпиады без вступительных испытаний в вуз по специальности, которая соответствует направлению олимпиады. Кроме того, у победителей и призеров регионального этапа олимпиады есть возможность получить грант президента на обучение в вузах.

В ходе всероссийской дискуссии особое внимание участники уделили вынужденным мерам этого года, подчеркивая нисколько сложности проведения олимпиады "на дистанте", сколько возможности, которые открывает данный формат.

Ученики решают задания из любой точки подключения (дома или школы) при помощи индивидуального кода. В общей сложности в интеллектуальных состязаниях по физике, биологии и астрономии приняли участие 95626 школьников Самарской области. Это один из самых высоких показателей по стране.

"Специфика Всероссийской олимпиады школьников такова, что в ней могут в ней принимать участие дети, начиная с четвертого класса. И это очень важно. Потому что ребята в самом юном возрасте гораздо глубже погружаются в предметы, учатся решать нестандартные задачи и постепенно присоединяются к олимпиадному движению", — подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Вовлечение ребят в олимпиадное движение является одним из ключевых элементов в достижении национальных целей развития России в части создания возможностей для самореализации и развития талантов.

Губернатор Дмитрий Азаров ранее подчеркивал, что крайне важно выстроить в регионе работу с одаренными детьми. По инициативе руководителя Самарской области в 2019-м было подписано соглашение с фондом "Талант и успех" по созданию центра, который работает по модели сочинского Сириуса, он получил название "Вега".

В этом году в рамках национального проекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным, его капитально отремонтировали и оснастили современным оборудованием. Это позволяет вывести обучение детей на качественно новый уровень.