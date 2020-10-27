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Преступления Происшествия

Угонщика-рецидивиста будут судить в Красноярском районе

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дознавателями полиции Красноярского района завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя п. Волжский, обвиняемого в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Стражи порядка установили, что ныне обвиняемый, находясь в с. Красный Яр, заметил автомобиль с ключами в замке зажигания, одно из окон которого было закрыто не до конца и решил доехать на нем до своего дома.

Пробравшись в салон легковушки, злоумышленник надел перчатки, и поехал. В пути он заметил, что с переднего сиденья на пол упали оставленные владельцем папки-файлы с документами. Доехав до озера, расположенного неподалеку от своего дома, угонщик остановился, снял перчатки и, выходя из автомобиля, автоматически поднял упавшие папки и положил на сиденье, на чем и "погорел".

Полицейские нашли угнанный автомобиль у водоема и при осмотре обнаружили на папках с документами следы пальцев рук, которых не было на руле.

По результатам исследования полицейские установили, что изъятые следы принадлежат жителю п. Волжский, неоднократно судимому за имущественные преступления. Оперуполномоченные задержали предполагаемого злоумышленника по месту жительства.

На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Похищенное имущество возвращено законной владелице.

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