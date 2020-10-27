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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить пожилого налетчика на офис микрозаймов

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправили в суд уголовное дело 61-летнего мужчины, обвиняемого в разбойном нападении на микрокредитную организацию.

Напомним, в августе 2020 г. пожилой мужчина пришел в офис микрозаймов и угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет. Также налетчик забрал деньги из кассы и скрылся во дворах.

Подозреваемого задержали менее чем через час. Это был неоднократно судимый мужчина без постоянного места жительства. По словам задержанного, утром в день происшествия он проснулся в кустах и, собирая свои вещи, заметил в кустах игрушечный пистолет и решился на разбой. После налета он успел купить продукты и съесть их.

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