В Самаре будут судить пожилого налетчика на офис микрозаймов

В Самаре отправили в суд уголовное дело 61-летнего мужчины, обвиняемого в разбойном нападении на микрокредитную организацию.

Напомним, в августе 2020 г. пожилой мужчина пришел в офис микрозаймов и угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет. Также налетчик забрал деньги из кассы и скрылся во дворах.

Подозреваемого задержали менее чем через час. Это был неоднократно судимый мужчина без постоянного места жительства. По словам задержанного, утром в день происшествия он проснулся в кустах и, собирая свои вещи, заметил в кустах игрушечный пистолет и решился на разбой. После налета он успел купить продукты и съесть их.