Между областным правительством и банком "Солидарность" подписано соглашение о сотрудничестве

Во вторник, 27 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в онлайн режиме подписал соглашение с руководством банка "Солидарность" о двустороннем сотрудничестве между регионом и финансово-кредитной организацией.

Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

"Банк хорошо известен на региональном финансовом рынке на протяжении десятков лет. "Солидарность" знают и представители бизнеса, и жители нашего региона, — отметил губернатор. — Он остается ориентированным на работу с людьми".

Работа коммерческого банка тесно связана с регионом, где он и был создан. Финансовый институт намерен и впредь участвовать в реализации ключевых социальных программ.

Этому будет способствовать подписанное соглашение о сотрудничестве между правительством области и АО КБ "Солидарность".

"В соответствии с этим документом мы направим наши усилия на реализацию инвестиционных проектов, развитие и поддержку малого и среднего бизнеса. Особое внимание мы хотели бы уделить государственно-частному партнерству, внедрению современных банковских технологий", — обозначил приоритетные направления сотрудничества губернатор.

Напомним, Самарская область на протяжении последних трех лет входила в число регионов-лидеров по развитию ГЧП. А по итогам 2019 года губерния признана абсолютным лидером в России по работе в этом направлении.

Дмитрий Азаров также отметил работу банка по внедрению цифровых технологий: "Очень рад, что подходы в управлении, которые применяются сегодня банком "Солидарность", имеют положительный эффект, в том числе при финансовом оздоровлении некоторых предприятий Самарской области, что позволяет сохранить сами предприятия и рабочие места. Такой конструктивный подход, нацеленный на финансовое оздоровление предприятий-должников, а не на их ликвидацию, вызывает поддержку деятельности банка в этом направлении".

Председатель совета директоров АО КБ "Солидарность" Сергей Аракелов заверил главу региона в том, что у банка самые серьезные планы по развитию на территории Самарской области. "Банк всегда считал для себя приоритетом в первую очередь развитие банковских услуг именно в Самарской области", — отметил он.

Сергей Аракелов выразил благодарность правительству региона за многолетнюю совместную конструктивную работу: "Убежден, что наше взаимодействие и дальше будет таким же плодотворным, а подписанное соглашение даст старт реализации новых инвестиционных проектов, улучшению социально-экономического климата в регионе".

По мнению председателя правления банка Игоря Чумаковского, Самарская область является одним из динамично развивающихся субъектов России с высокой инвестиционной привлекательностью.

"Подписанное соглашение станет основой для нашего дальнейшего взаимодействия. Думаю, что банк на территории своей малой родины станет более полезным для предприятий и жителей Самарской области. Уверен, что все задачи, которые стоят сегодня перед нами, будем решать совместно и будем максимально полезными для региона", — отметил он.

Губернатор подчеркнул, что соглашение с банком будет способствовать формированию сбалансированной и устойчивой банковской системы, повышению доступности и качества предоставляемых населению и бизнес-сообществу финансовых услуг.