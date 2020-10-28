Дмитрий Азаров оценил качество ремонта дороги "Самара – Бугуруслан"

В среду, 28 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Похвистневский район оценил качество выполненного ремонта участка региональной трассы "Самара — Бугуруслан".

Участок трассы протяженностью 33 км привели в порядок в этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Дорога популярная, по ней ездят и сами сельчане, и работники предприятий. По вопросу ремонта трассы жители обращались к главе региона. Сегодня работы практически завершены, подрядная организация устраняет замечания рабочей комиссии.

На одном из участков — в районе села Малый Толкай — полностью заменили основание дороги, расширили проезжую часть и уложили современный асфальтобетон. Увеличение потока движения потребовало расширения дорожного полотна и повышения категории дороги. Для этого произвели ремонт, удлинение и переустройство 20 водопропускных труб. Важно, что благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета объект закончат уже в ближайшие недели — раньше запланированного срока.

"Мы обосновали заявку и добились выделения дополнительных средств, что позволило с опережением на год привести участок дороги в порядок. Когда качественно и с опережением сроков делаем, тогда и поддержку получаем", — отметил Дмитрий Азаров.

Реконструировали еще один участок региональной трассы, протяженностью около 20 километров. Здесь заменили покрытие, укрепили обочины, отремонтировали мост через реку Ираклы, нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.

По словам жителей района, эту дорогу, вдоль которой расположено 11 сел, давно не ремонтировали. Когда начались работы, люди стали активно их контролировать. "Мы очень ждали, когда завершится ремонт. Сделали очень хорошо, по современным стандартам. Видим, что национальный проект работает, — поделилась своими впечатлениями Татьяна Горшкова. — Представляете, сколько жителей района, наших сел благодарны Губернатору Самарской области. И еще огромное спасибо просили передать наши земляки, которые живут в Самаре, но каждый выходной приезжают в район, чтобы навестить своих родственников".

Глава региона поблагодарил Татьяну Горшкову и всех жителей района за проявленную активность. "У нас есть еще планы и на будущий год по ремонту дорог, давайте будем вместе наводить порядок. Спасибо вам, что вы не безразличны, осуществляете контроль и людям объясняете, когда будут выполнены работы и в какие сроки. Таким активным людям всегда хочется помогать в первую очередь", — сказал Дмитрий Азаров.

Напомним, что Самарская область является одним из лидеров в стране по качеству проведения работ нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году в регионе отремонтировано более 304 км. Для сравнения, это почти равно расстоянию от Самары до Саратова.

68 объектов общей протяженностью 308,5 км планируется привести в порядок в 2021 году. Из них 27 улиц в Самаре и 10 — в Тольятти. Кроме того, продолжится реализация капиталоемких инфраструктурных проектов, в том числе строительство мостов через водные артерии и реконструкция автодороги Тольятти — Ягодное. Общий объем финансирования всех работ составит свыше 12 млрд рублей.