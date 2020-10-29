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Преступления Происшествия

Суд продлил меру пресечения ряду фигурантов дела о грязной нефти

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский районный суд Самары продлил меру пресечения — запрет определенных действий — до 30 января 2021 г. ряду фигурантов уголовного дела о грязной нефти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

28 октября меру пресечения до 30 января 2021 г. продлили гендиректору ООО "Нефтеперевалка" Светлане Балабай, начальнику приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роману Гладкову, гендиректору ООО "Петронефть Актив" Владимиру Жоголеву. В этот же аналогичную меру пресечения продлили начальнику отдела управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Роману Якушову и инженеру ПСП "Лопатино" Владимиру Матюхину. Срок продления запрета определенных действий для них уточняется.

29 октября запланировано рассмотрение ходатайства следствия о продлении меры пресечения замдиректора ООО "Магистраль" Сергею Баландину, а 30 октября — замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрию Никишову. Кроме того, 20 октября в суд Самарского района поступило ходатайство о продлении меры пресечения замгендиректору ООО "Нефтеперевалка" Рустаму Хуснутдинову, но дата его рассмотрения пока неизвестно.

Напомним, уголовное дело о загрязнении нефти квалифицировали по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

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