16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СамГУПС отмечен благодарностью организаторов Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" В Самаре присвоили номера двум новым школам На фестивале "NAUKA 0+" прошел Всероссийский онлайн-квиз Испытания на железной дороге подтвердили расчеты ученых СамГУПСа Школьные каникулы продлили до 8 ноября в Самарской области

Образование Общество

СамГУПС отмечен благодарностью организаторов Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена"

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На имя ректора Самарского государственного университета путей сообщения Ивана Андрончева поступило благодарственное письмо от организаторов конкурса "Большая перемена" — автономной некоммерческой организации (АНО) "Центр непрерывного развития личности" ("ПроеКТОриЯ").

"От имени Оргкомитета конкурса выражаем благодарность вам и представителям профессорского-преподавательского состава вашего университета за содействие в проведении конкурса и участие в качестве экспертов школьной программы.

Особую благодарность за координацию деятельности выражаем директору центра профориентационной работы и довузовской подготовки Самарского государственного университета путей сообщения Степану Цыганову за его высокий профессионализм, эффективную работу, ответственность, отзывчивость и личный вклад в организацию крупного федерального проекта "Большая перемена". Искренне надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимодействие в организации будущих мероприятий и проектов", — говорится в письме.

Преподаватели СамГУПСа Полина Романова, Иван Кононов, Максим Прусов, Владимир Денисов и Анна Ермакова выступили в качестве экспертов творческих работ школьников со всей страны. Они дистанционно оценивали, консультировали и корректировали работы школьников. Директор центра профориентационной работы и довузовской подготовки СамГУПС Степан Цыганов выступил координатором участников проекта.

Напомним, в период с сентября по октябрь 2020 года во всех федеральных округах Российской Федерации в онлайн-формате были проведены полуфиналы Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". А завершился этап полуфиналов в минувшее воскресенье, 25 октября, в Ярославле.

В конкурсе приняли участие более 1 млн российских школьников, из них до полуфиналов по итогам региональных отборов дошли лишь 6 тыс. человек. Организаторами проекта выступили президентская платформа "Россия — страна возможностей", Всероссийский форум "ПроеКТОриЯ", Российское движение школьников и ФГБУ "Роспатриотцентр". Конкурс проходит при поддержке министерства просвещения РФ, министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Финал "Большой перемены" пройдет с 31 октября по 5 ноября в "Артеке", где соберутся 1200 самых сильных участников конкурса.

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1