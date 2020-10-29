СамГУПС отмечен благодарностью организаторов Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена"

На имя ректора Самарского государственного университета путей сообщения Ивана Андрончева поступило благодарственное письмо от организаторов конкурса "Большая перемена" — автономной некоммерческой организации (АНО) "Центр непрерывного развития личности" ("ПроеКТОриЯ").

"От имени Оргкомитета конкурса выражаем благодарность вам и представителям профессорского-преподавательского состава вашего университета за содействие в проведении конкурса и участие в качестве экспертов школьной программы.

Особую благодарность за координацию деятельности выражаем директору центра профориентационной работы и довузовской подготовки Самарского государственного университета путей сообщения Степану Цыганову за его высокий профессионализм, эффективную работу, ответственность, отзывчивость и личный вклад в организацию крупного федерального проекта "Большая перемена". Искренне надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимодействие в организации будущих мероприятий и проектов", — говорится в письме.

Преподаватели СамГУПСа Полина Романова, Иван Кононов, Максим Прусов, Владимир Денисов и Анна Ермакова выступили в качестве экспертов творческих работ школьников со всей страны. Они дистанционно оценивали, консультировали и корректировали работы школьников. Директор центра профориентационной работы и довузовской подготовки СамГУПС Степан Цыганов выступил координатором участников проекта.

Напомним, в период с сентября по октябрь 2020 года во всех федеральных округах Российской Федерации в онлайн-формате были проведены полуфиналы Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". А завершился этап полуфиналов в минувшее воскресенье, 25 октября, в Ярославле.

В конкурсе приняли участие более 1 млн российских школьников, из них до полуфиналов по итогам региональных отборов дошли лишь 6 тыс. человек. Организаторами проекта выступили президентская платформа "Россия — страна возможностей", Всероссийский форум "ПроеКТОриЯ", Российское движение школьников и ФГБУ "Роспатриотцентр". Конкурс проходит при поддержке министерства просвещения РФ, министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Финал "Большой перемены" пройдет с 31 октября по 5 ноября в "Артеке", где соберутся 1200 самых сильных участников конкурса.