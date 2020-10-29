В Самарскую область поступила очередная партия лекарств для лечения коронавируса

В Самарскую область поступила очередная партия лекарственных препаратов для пациентов с тяжелой формой заболевания коронавирусом, которые проходят лечение в инфекционных госпиталях, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

Медикаменты были доставлены на склад "Самарафармация". Деньги на их покупку были выделены из областного бюджета. Сейчас лекарственные препараты уже начали распределять в стационары региона.

Напомним, вопрос с лекарственным обеспечением сегодня находится на особом контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона поставил задачу представителям аптечных сетей создать запасы препаратов для лечения вирусных заболеваний.