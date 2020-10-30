Умер дирижер Владимир Коваленко

Владимир Коваленко с 1987 г. по 2011 г. был главным дирижером Самарского театра оперы и балета. В 1992 г. он получил звание Заслуженного деятеля искусств России.

За время его работы в Самарском театре оперы и балета было осуществлено около 50 постановок. Впервые в стране он поставил оперы "Горе от ума" Геннадия Банщикова, "Дон Прокопио" Жоржа Бизе, "Карлик" Александра фон Цемлинского.

Публика хорошо помнит его по операм "Богема" Джакомо Пуччини, "Так поступают все женщины" Вольфганга Амадея Моцарта, "Риголетто" Джузеппе Верди, "Демон" Антона Рубинштейна, "Князь Игорь" Александра Бородина, "Евгений Онегин" и "Пиковая дама" Петра Чайковского, "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова. Владимир Федорович расширял репертуар театра, поэтому на сцене в Самаре шли малоизвестные оперы Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Игоря Стравинского и других композиторов.

Владимир Федорович учился в Новосибирской консерватории и проходил стажировку в Венской высшей школе под руководством Герберта фон Караяна. До самарского театра работал в Новосибирске, Перми, Красноярске. Дирижировал филармоническими оркестрами Новосибирска, Томска, Барнаула, Самары, Форт Уорта (США). Четыре года руководил симфоническими концертами Пермской филармонии с оркестром Пермского театра оперы и балета.

Владимиру Федоровичу Коваленко 9 ноября должно было исполниться 82 года.