Где в Самарской области лечат коронавирус и как туда обратиться?

Минздрав Самарской области подготовил информационные карты размещения и контактов медучреждений Самары, Тольятти и Сызрани.

В помощь жителям на карте наглядно нанесены адреса и телефоны больниц, куда можно звонить в случае недомоганий и заболеваний. Прежде всего, это учреждения здравоохранения, к которым население прикреплено в системе ОМС. Первичные приемы и консультации рекомендуется производить именно с помощью ГБУ по месту жительства.

На картах крупных городов также указаны медицинские организации для лечения больных с коронавирусной инфекции, так называемые ковид-госпитали и перепрофилированные отделения.

Здесь же размещены телефоны горячей линии Координационного центра и амбулаторной помощи больным пневмонией, ОРВИ, COVID-19.

Информация будет регулярно актуализироваться и пополняться новыми муниципальными образованиями.