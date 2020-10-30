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Музеи и выставки Культура

В филармонии открылась выставка "Православные храмы России"

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарской филармонии открылась фотовыставка "Православные храмы России".

Она приурочена к концерту "Скифы" — абонемента "Диалоги об искусстве" — совместного проекта филармонии и Государственного Эрмитажа.

Выставка продлится до 25 ноября.

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