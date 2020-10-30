"Т Плюс" выиграл спор за землю под Центральной котельной в Самаре

Суд встал на сторону "Т Плюс" в споре компании с департаментом управления имуществом Самары из-за земельного участка на ул. Блюхера, 26 и признал незаконным отказ ведомства в предоставлении этого участка в аренду. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

На указанном земельном участке располагается теплоэнергетический комплекс "Самарская ГРЭС блок тепловой КЦ-2 (Центральная отопительная котельная)". Центральная котельная отапливает дома Советского и Октябрьского районов Самары.

Кадастровая стоимость участка оценена в 130,89 млн рублей.

Согласно материалам дела, в ноябре 2018 г. ПАО "Т Плюс" обратилось к главе Самары с заявлением о предоставлении в аренду без проведения торгов участка на ул. Блюхера, 26 площадью 52,6 тыс. кв. м, отметив, что на участке находятся принадлежащие обществу здания и сооружения.

Однако департамент в ноябре 2019 г. отказал "Т Плюс" в предоставлении в аренду этого участка в связи с тем, что помимо принадлежащих обществу объектов недвижимости на данной территории находятся также здание проходной и четырехэтажное капитальное здание. На них, как указали в департаменте, права собственности "Т Плюс" не зарегистрированы.

"Т Плюс" удалось доказать, что сооружение "Центральная отопительная котельная", расположенное на спорном участке, представляет собой имущественный комплекс, в который входят здания, каналы технического водоснабжения, дороги, площади, тротуары, общеплощадочные канализационные сети, очистные сооружения, газопровод и другие объекты.

Кроме того, право собственности "Т Плюс", как отмечается в решении суда, зарегистрировано на совокупность указанных объектов как на одну недвижимую вещь, и для эксплуатации комплекса компании необходим весь земельный участок.

Суд встал на сторону "Т Плюс" и признал решение департамента недействитльным, обязав его в течение месяца после вступления определения суда в силу предоставить компании этот участок в аренду. Пока решение суда в силу не вступило.