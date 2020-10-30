Отменены гастроли Тульского ТЮЗа в Тольятти

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Гастроли Тульского ТЮЗа, которые должны были пройти на сцене Тольяттинского театра "Дилижанс" с 30 октября по 1 ноября, отменены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.