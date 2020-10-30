Отменены гастроли Тульского ТЮЗа в Тольятти

Гастроли Тульского ТЮЗа, которые должны были пройти на сцене Тольяттинского театра "Дилижанс" с 30 октября по 1 ноября, отменены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Зрители могут обменять купленные билеты на любые другие спектакли или вернуть деньги.
Афиша на 30 октября — 1 ноября:
31 октября, 11:00 — "Экран в голове" (урок информационной безопасности из серии "Академия маленьких долгожителей", 6+).
31 октября, 17:00 — "За тридевять земель" (В. Мартынов, 0+).
1 ноября, 11:00 и 17:00 — "За тридевять земель" (В. Мартынов, 0+).