В Самаре будут судить подозреваемую в хищении акций на 32,5 млн рублей

В пятницу, 30 октября, в Октябрьский районный суд Самары направили уголовное дело 46-летней местной жительницы, обвиняемой в хищении акций.

Женщине вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения").

По версии следствия в 2006 г. обвиняемую приняли на работу руководителем депозитария в ОАО "Инвестиционная компания "Перспектива Плюс". С 3 апреля 2013 г. по 16 октября 2017 г. она, используя служебное положение, сформировала электронные поручения на списание ценных бумаг со счетов ИК "Перспектива Плюс" и последующее зачисление их на свой счет.

Ущерб от действий обвиняемой составил свыше 32,5 млн рублей.