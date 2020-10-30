На двух сотрудников полиции завели дело за изъятую косметику

В отношении двух оперуполномоченных отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Самарскому району отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самаре возбуждено уголовное дело.

Их подозревают в воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ). Об этом Волга Ньюс сообщили источники в правоохранительных органах.

Так, по версии следствия, с 6 августа по 24 сентября 2020 г. оперуполномоченные Александр Томшивер и Гумер Гумеров якобы незаконно изымали продукцию у ИП Замалютдиновой, реализующей ее в ТЦ "Молот" в магазине корейской косметики Beauty Korea.

Также в постановлении о возбуждении дела говорится об ином незаконном вмешательстве в деятельность предпринимателя.

Уголовное дело, по информации источников издания, возбуждено 29 октября 2020 г. Ленинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области.

Подтвердить эту информацию в пресс-службе регионального СУ СК на момент публикации материала не удалось. В ГУ МВД России по Самарской области от комментариев пока воздержались.