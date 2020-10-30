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Преступления Происшествия

Александр Хинштейн: судью Промышленного райсуда задержали при получении взятки

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил о задержании судьи Промышленного райсуда Самары А. Бондаренко.

По его словам, судью задержали с поличным 30 октября при получении взятки 400 тыс. рублей.

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