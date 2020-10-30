Александр Хинштейн: судью Промышленного райсуда задержали при получении взятки

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил о задержании судьи Промышленного райсуда Самары А. Бондаренко.
По его словам, судью задержали с поличным 30 октября при получении взятки 400 тыс. рублей.
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил о задержании судьи Промышленного райсуда Самары А. Бондаренко.
По его словам, судью задержали с поличным 30 октября при получении взятки 400 тыс. рублей.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.